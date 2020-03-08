Коронавирус может нанести мировой эконмике ущерб в $2,7 трлн

А рост мирового ВВП может составить лишь 1,2%.

Аналитики Bloomberg представили четыре сценария влияния коронавируса на мировую экономику, сообщает zakon.kz.

Мировая экономика может потерять до 2,7 триллиона долларов США (2,38 триллиона евро) из-за распространения коронавируса COVID-19. Такие данные приведены в прогнозе экспертов агентства Bloomberg, обнародованном в субботу, 7 марта.



Это эквивалентно внутреннему валовому продукту Соединенного Королевства, отмечают они. Авторы исследования описали четыре возможных сценария влияния заболевания на экономику.



Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты.



Но если власти КНР не смогут справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в Южной Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь на 2,3%.



До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1%.



Третий сценарий предполагает масштабное распространение заболевания во всех государствах, к началу марта сообщивших о случаях заражения.



В этом случае десятку крупнейших экономик мира ожидает замедление, поскольку они будут бороться с распространением инфекции, считают исследователи.



По их оценке, рост мирового ВВП составит 1,2 процента, еврозона и Япония столкнутся с рецессией, а в США в год выборов президента может вырасти уровень безработицы.



Последний вариант касается глобальной пандемии COVID-19.



Мировая экономика из-за отсутствия роста недосчитается 2,7 триллиона долларов, ВВП Китая вырастет лишь на 3,5%, тем самым продемонстрировав худший показатель с 1980 года.



США в этом сценарии также грозит рецессия, что может повлиять на исход выборов главы государства, считают эксперты Bloomberg.

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