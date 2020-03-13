Контактировавших с коронавирусным казахстанцем госпитализируют

Все контактные лица с данным пациентом установлены и госпитализируются.

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал про контакты зараженного коронавирусом казахстанца, прибывшего в страну 9 марта, сообщает корреспондент zakon.kz.

Один из пациентов прибыл 9 марта и находился на домашнем карантине по категории 1 "б". Все контактные лица с данным пациентом установлены и госпитализируются в провизорные клиники города для наблюдения врачей, где были взяты анализы на коронавирусную инфекцию, - сообщил глава Управздрав города.

Также он сообщил про статус контактов второго зараженного казахстанца.

Второй пациент прибыл в Алматы сегодня (13 марта) ночью из Германии. На момент прибытия уже введены ограничения. Действовал новый алгоритм и постановление. Весь борт, 12 человек, включая экипаж были помещены на изоляцию – на карантин в инфекционный стационар, взяты анализы на лабораторные исследования, - утверждает Абильдаев.

Он добавил, что оба носителя коронавируса не знали о том, что они заражены.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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Айтурган Азимжанова

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