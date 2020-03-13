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Главный санврач Алматы прокомментировала поиски 500 человек

"Данные лица не являются контактными с зараженными коронавирусом", - утверждает она.

Фото : Emily Wang / AP13 марта 2020, 22:02

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова прокомментировала информацию о якобы поисках КНБ и полицейскими около 500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

488 человек - это лица, которые подлежат медицинскому наблюдению согласно разделению по категориям. Это не означает, что они все имели контакты с зараженными, или имеющими подозрения на коронавирус, - разъяснила Айзат Молдагасимова.

Данные лица не являются контактными с больными и не подлежат изоляции. Тем не менее работы по их поиску и медицинскому наблюдению продолжаются.

За период с 10 февраля т.г. прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса подлежат наблюдению медицинскими сотрудниками и контролю на предмет появления катаральных явлений.

Молдагасимова также сообщила о проводимой работе с лицами, контактировавшими с зараженными коронавирусом.

Всего 68 человек, прибывших с гражданкой из Германии, имеющей положительный результат коронавирусной инфекции. Ведутся работы по изоляции в инфекционный стационар указанных лиц как контактных с заболевшей, - сказала Айзат Молдагасимова.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.


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