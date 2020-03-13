Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинский зоопарк временно закрыли

Из-за коронавируса.

Фото : ©estaev201213 марта 2020, 22:25

Зоопарк Алматы временно закрыт, сообщает zakon.kz.

Администрация Алматинского зоологического парка сообщает, что в связи с происходящей ситуацией распространения вируса COVID19 и усилением мер по недопущению распространения и профилактики коронавирусной инфекции в стране, с 14 марта 2020 года зоопарк временно будет закрыт для посетителей. Об открытии зоопарка для посещений будет сообщено дополнительно, - значится в официальной Instagram-странице зоопарка.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты