Алматинский зоопарк временно закрыли

Из-за коронавируса.

Зоопарк Алматы временно закрыт, сообщает zakon.kz.

Администрация Алматинского зоологического парка сообщает, что в связи с происходящей ситуацией распространения вируса COVID19 и усилением мер по недопущению распространения и профилактики коронавирусной инфекции в стране, с 14 марта 2020 года зоопарк временно будет закрыт для посетителей. Об открытии зоопарка для посещений будет сообщено дополнительно, - значится в официальной Instagram-странице зоопарка.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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