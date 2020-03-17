В Шымкенте погибли четверо гастарбайтеров, отравившись угарным газом

Пятеро рабочих отравились угарным газом в контейнере.

В Шымкенте в рабочем вагончике погибли четверо гастарбайтеров из Узбекистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

За жизнь пятого мужчины сейчас борются врачи. Предполагается, все скончались от угарного дыма. Пытаясь согреться, рабочие жгли костер в контейнере.

Погибших обнаружили в вагончике, где они жили всего пару дней. Там же спасатели нашли железную урну с пеплом.

Что случилось на самом деле, следователи надеются узнать у единственного выжившего. Но по словам врачей, мужчина пока находится в критическом состоянии.

Предполагается, что рабочие жгли в урне все, что попадется под руку, пытаясь согреться.

В Шымкент погибшие прибыли несколько дней назад из Узбекистана. Их сразу заселили в неблагоустроенный контейнер около бывшего фосфорного завода. На его базе гастарбайтеры должны были обустроить мебельный цех.

С хозяином мы разговаривали. Он говорит, вчера-позавчера привезли из Узбекистана. Говорит: "Мы хотели очистить территорию от мусора, два дня они уже работали". Закрытый там контейнер, закрытый, ни окон, ничего там не было. Условия не создавались. Просто для строителей, туда они поместились. Как они там поместились, непонятно, - рассказал начальник ДЧС Шымкента Нурболат Дербисов.

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