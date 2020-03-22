Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На складе ракетного завода в России произошел взрыв

Имеется информация о пострадавших.

Фото : belvpo22 марта 2020, 22:42

На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском произошел взрыв, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек, - говорится в сообщении экстренных служб.

На складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести, - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасами.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты