На складе ракетного завода в России произошел взрыв
Имеется информация о пострадавших.
Фото : belvpo22 марта 2020, 22:42
На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском произошел взрыв, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек, - говорится в сообщении экстренных служб.
На складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.
По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести, - сообщили в экстренных службах.
По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасами.
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