На складе ракетного завода в России произошел взрыв

Имеется информация о пострадавших.

На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском произошел взрыв, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. Ранены пять человек, - говорится в сообщении экстренных служб.

На складе хранятся снаряды разного калибра. Пожара после взрыва не последовало.

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - средней степени тяжести, - сообщили в экстренных службах.

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нарушения при обращении с боеприпасами.

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