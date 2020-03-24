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В каком состоянии заразившиеся коронавирусом в Алматы

Один из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Фото : zakon.kz24 марта 2020, 11:26

В городских инфекционных больницах Алматы находится 29 зараженных коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Согласно информации Министерства здравоохранения РК, у двоих из пациентов состояние средней степени тяжести, из них один ребенок с положительной динамикой, у остальных заболевших – удовлетворительное.

На сегодня в провизорных госпиталях находятся 672 граждан, на карантине -598, на домашнем карантине - 1549 человек.

У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

24 марта также два случая заражения коронавирусом были зарегистрированы в Нур-Султане, и еще три в Алматы.

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