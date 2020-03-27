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В мире число смертей от коронавируса превысило 20 тысяч

Всего зафиксировано 462 684 заражений.

Фото : Pixabay27 марта 2020, 01:54

Количество смертей во всем мире от коронавируса составило 20 834, передает zakon.kz со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего случаи заражения коронавирусом выявлены в 199 странах и территориях.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, как правильно нужно использовать карантин.


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