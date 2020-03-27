В мире число смертей от коронавируса превысило 20 тысяч

Всего зафиксировано 462 684 заражений.

Количество смертей во всем мире от коронавируса составило 20 834, передает zakon.kz со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего случаи заражения коронавирусом выявлены в 199 странах и территориях.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, как правильно нужно использовать карантин.

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