В мире число смертей от коронавируса превысило 20 тысяч
Всего зафиксировано 462 684 заражений.
Фото : Pixabay27 марта 2020, 01:54
Количество смертей во всем мире от коронавируса составило 20 834, передает zakon.kz со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
В мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего случаи заражения коронавирусом выявлены в 199 странах и территориях.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, как правильно нужно использовать карантин.
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