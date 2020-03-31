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В Алматы Daewoo Nexia от удара "обняло" мачту освещения

По непроверенной информации, погиб человек.

Фото : zakon.kz31 марта 2020, 00:11

В Алматы при страшном ДТП пострадали четыре человек, один из которых, возможно, погиб, передает zakon.kz.

Автомобиль Daewoo Nexia двигался в северном направлении по улице Фаризы Ангасыновой и совершал поворот налево на улицу Шубартал. Следом за Nexia двигалась Toyota Camry, водитель которой по неизвестным причинам, протаранил впередистоящее авто.

Судя по месту происшествия, Toyota пыталась предотвратить столкновение - тормозной след составил более 20 метров. "Камри" на "тормозах" выехала на встречную полосу и врезалась в поворачивающий автомобиль. Удар пришелся в бок Nexia. Daewoo выбило с дороги, авто "обняло" мачту дорожного освещения.

В результате ДТП с места происшествия госпитализировали обоих водителей и двух пассажиров "Камри". Водитель Nexia находился в тяжелом состоянии, по неподтвержденной информации он скончался.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.


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