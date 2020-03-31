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Пенсионные накопления казахстанцев превысили 11 триллионов тенге

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам на 1 марта 2020 года составило 10,1 млн счетов.

Фото : tazael.kz31 марта 2020, 11:45

Пенсионные накопления казахстанцев по состоянию на 1 марта 2020 года составили 11 083,8 млрд тенге, увеличившись за январь-февраль 2020 года на 283,2 млрд тенге, или на 2,6%, передает zakon.kz.

За январь-февраль 2020 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 139,9 млрд тенге до 4 473,6 млрд тенге на 1 марта 2020 года, - сообщили в Нацбанке.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 марта 2020 года составило 10,1 млн счетов.

При этом сумма пенсионных выплат за январь-февраль 2020 года составила 32,1 млрд тенге.

Как отмечается, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 марта 2020 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (42,5% и 28,1% от общего объема пенсионных активов, соответственно).


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