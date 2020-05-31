В Казахстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса

Всего 40 казахстанцев погибли от болезни.

Еще двое казахстанцев умерли с диагнозом COVID-19, передает zakon.kz.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, скончался пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения в Павлодарской области.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Всего от коронавируса в стране погибли 40 человек.

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