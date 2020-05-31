В Казахстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса
Всего 40 казахстанцев погибли от болезни.
Фото : -31 мая 2020, 18:02
Еще двое казахстанцев умерли с диагнозом COVID-19, передает zakon.kz.
По данным МВК по нераспространению COVID-19, скончался пациент 1959 года рождения в Шымкенте и пациентка 1966 года рождения в Павлодарской области.
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.
Всего от коронавируса в стране погибли 40 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025172-931d156ea499584bcf5cba700dfcfcc4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...