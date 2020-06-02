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Доллар продолжает сдавать позиции

Он подешевел еще на 5,77 тенге.

Фото : zakon.kz2 июня 2020, 11:12

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 402,79 тенге (-5,77), передает zakon.kz.

Напомним, в понедельник утром средневзвешенный курс доллара составил 408,98 тенге.

В обменниках доллар покупают/продают по 403-405 тенге, евро – 448-453 тенге, рос.рубль – 5,82-5,92 тенге.

Между тем цена нефти марки брент возросла до 38,75 долларов США. Стоимость нефти WTI составляет 35,80 долларов.


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