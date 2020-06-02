В 31 стране от коронавируса скончались 127 журналистов

Две трети журналистов скончались во время исполнения служебных обязанностей, говорят в журналистской ассоциации.

За три месяца с начала пандемии свыше 127 журналистов скончались от коронавируса в 31 стране мира, передает zakon.kz со ссылкой на независимую журналистскую ассоциацию Press Emblem Campaign.

За период с 1 марта по 31 мая как минимум 127 журналистов скончались от COVID-19, из них две трети - в ходе исполнения профессиональных обязанностей. Только в мае скончались 72 человека.

Сотрудники СМИ играют важную роль в борьбе с новым вирусом. Они должны информировать о распространении заболевания. Некоторые из них скончались из-за нехватки необходимых средств защиты во время выполнения своей работы, - сказал генсек PEC Блейз Лемпен.

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