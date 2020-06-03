СМИ сообщили о почти 2,7 тысячи задержанных в округе Лос-Анджелес
Большинство из задержаний были проведены из-за отказов подчиниться полиции.
В ходе протестов почти 2,7 тысячи человек были задержаны в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Согласно данным газеты, по меньшей мере 2216 человек были задержаны в Лос-Анджелесе в ходе протестов с пятницы по утро вторника.
Еще 475 человек были задержаны в городах Санта-Моника и Лонг-Бич.
Большинство из задержаний были проведены из-за отказов подчиниться полиции, нарушения комендантского часа, а также грабежей, нападения на полицию и мародерства.
Власти округа также сообщили, что комендантский час продлен и будет действовать с 18.00 вторника (06.00 нрс, 3 июня) до 6.00 (16.00 нрс) среды 3 июня.
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