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АР: минимум 11 человек погибли в ходе протестов в США

В ходе беспорядков пострадали сотни человек.

Фото : АР3 июня 2020, 08:32

По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Жертвами стали выходцы из Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилля. Большинство из них – афроамериканцы, пишет Associated Press.

Также сообщается, что в ходе беспорядков пострадали сотни человек. Однако точное их число пока неизвестно.

АР собрало доступную информацию о людях, погибших во время протестов и опубликовало детали о том, кем они были при жизни. Так, в Луисвилле в перестрелке был убит владелец барбекю-ресторана Дэвид МакАти. Он погиб в тот момент, когда полиция и Национальная гвардия во время разгона толпы открыли огонь. Издание сообщает, что таким образом полиция отреагировала на выстрелы.

В Давенпорте умерли двое человек: 22-летняя Италия Келли, которая погибла в то время, когда покидала территорию протеста, также в отдельном инциденте погиб мужчина, тело которого обнаружили рядом с местом перестрелки, которая имела отношение к протесту, как полагает полиция.

В Сент-Луисе отставной сотрудник полиции был застрелен мародерами.


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