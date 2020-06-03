До 5% снизят пенсионные взносы фрилансерам

Сейчас для фрилансеров размер взносов по договорам гражданско-правового характера составляет 10%.

Соответствующая норма содержится в принятом на пленарном заседании Мажиса Парламента РК в первом чтении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг", передает корреспондент zakon.kz.

В рамках данного законопроекта внесены поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, разработанному правительством РК во исполнение поручений Главы государства. Данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства РК юридическим лицам, реализующим крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях, - сказал депутат Сергей Симонов, представляя документ.

Он добавил, что также проект закона предусматривает введение лицензирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность в предоставлении некоммерческих кредитов, совершенствование деятельности ЖССБ, уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5% от полученного дохода по договорам гражданско-правового характера, то есть, фрилансерам.

В связи с введением поправок, до второго чтения будут внесены изменения в название законопроекта. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат и средств госбюджета, - уточнил мажилисмен.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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