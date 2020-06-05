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Курс доллара слегка поднялся

Объем торгов 39,3 млн долларов США.

Фото : inosmi.ru5 июня 2020, 12:17

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 399,81 тенге (+0,22), передает zakon.kz.

Объем торгов 39,3 млн долларов США.

В обменниках доллар покупают/продают по 400,5-402 тенге, евро – 452-456 тенге, рос.рубль – 5,82-5,89 тенге.

Напомним, на этой неделе произошел рыночный скачок стоимости нефти Brent, впервые с 6 марта она превысила $40 за баррель.

Как отмечают аналитики, котировки отыграли значительную часть потерь весеннего обвала и растут в преддверии заседания ОПЕК+.

Сегодня цены на нефть продолжили свой рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,55% — до $40,21 за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,24%, составив $37,50 за баррель.


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