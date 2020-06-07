Скончался пострадавший при взрыве в Атырау водитель

У 34-летнего погибшего остались четверо детей, жена беременна пятым.

Скончался водитель газозаправочной автоцистерны, пострадавший при взрыве 5 июня в Атырау, сообщает zakon.kz.

Как передает Ак Жайык у него было 90% ожогов тела.

У 34-летнего погибшего остались четверо детей, жена беременна пятым, сообщают его коллеги. Семья арендует в городе жилье.

Утром 5 июня в Атырау на территории ТОО "ПромГаз" во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, приведшая к взрыву. Четыре человека пострадали, в том числе двое сотрудников ДЧС при тушении.

При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах.

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