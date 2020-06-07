Сотрудники ДКНБ задержали экстремиста за сбыт наркотиков

Помимо сбыта наркотиков ему инкриминируется пропаганда терроризма.

Сотрудниками управления по противодействию с экстремизмом Департамента полиции Атырауской области совместно с сотрудниками ДКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, за сбыт синтетических наркотиков был задержан житель города Атырау, 1988 года рождения, приверженец деструктивного религиозного течения, сообщает zakon.kz.

В ходе проведенных обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещенная религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, из аналогов).

Корме того, по версии следствия, ему инкриминируется пропаганда терроризма по статьям 256 и 174 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении задержанного гражданина санкционирован арест.

Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.

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