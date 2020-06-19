Педофил хотел изнасиловать девочек в Шымкенте

Жертвам 5 и 8 лет.

Сообщение о нападении на несовершеннолетних поступило в полицию Шымкента 11 июня. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего", сообщает zakon.kz.

По факту попытки изнасилования была создана специальная оперативно-следственная группа из числа сотрудников Департамента полиции города Шымкент.

Полицейские проверили жилой массив в районе совершения преступления. Благодаря оперативным, слаженным действиям оперативно-следственной группы, а также помощи граждан, подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Им оказался местный житель. Ранее не судим, не женат, не трудоустроен. Задержанный признался в содеянном. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Стоит отметить, что оба факта совершены в один день, в разных местах и в разное время. Подозреваемый, пользуясь невнимательностью и бесконтрольным времяпровождением вне поля зрения родителей, подходил к несовершеннолетним и с различными уговорами уводил их в сторону.

Стоит отметить, что статья 121 УК РК предусматривает лишение свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы.

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