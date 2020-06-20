Пытался убить жену прямо в СИЗО – история о жене-заложнице никак не закончится

Мужчина напал на нее во время очной ставки.

28 ноября прошлого года Ираиду Ислямгалиеву взял в заложники собственный муж. Это произошло в нотариальной конторе, где она работала. Сейчас мужчина в СИЗО. Но и женщина на скамье подсудимых. Экс-супруг подал на Ираиду заявление на оскорбление его чести и достоинства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Тогда 28 ноября муж несколько часов издевался над женой. Избивал, насиловал. Ударил ножом в ногу. Угрожал взорвать гранату. Затем потребовал выкуп через оперативников. Спецназ его захватил, сейчас мужчина находится в СИЗО. Но даже там он не оставляет в покое свою бывшую супругу. Угрожает ей и подает встречные иски.

Следствие и прокуратура идут у него на поводу, я не знаю, что это за человек такой непотопляемый. Я представляю, если бы он втихаря меня убил, так бы все и сошло ему с рук, тут на глазах у всех он все делал, и то никак не могут ничего доказать. А теперь он оскорблен- видите ли у него есть честь и достоинство, не собираюсь я оправдываться! – говорит пострадавшая Ираида Ислямгалиева.

После произошедшего Ираида развелась с супругом. Хотя признает, еще до того страшного дня он показал себя тираном. За три месяца совместной жизни постоянно ревновал и поднимал руку. Однажды даже напал с обрезом. Досталось и ее сыну от первого брака. Ребенку он угрожал и оскорблял. Но каждый раз отделывался штрафами и замечаниями. А сейчас даже находясь в изоляторе он угрожает женщине.

"Он мне звонит из СИЗО. Было порядка двадцати звонков. Угрожает мне, говорит, чтобы я забрала заявление, говорит, что посадит меня и вот, я теперь в качестве подсудимой в здании суда", - продолжает Ираида Ислямгалиева.

Против мужчины возбуждено пять уголовных дел. Он подозревается в истязании несовершеннолетнего, вымогательстве, изнасиловании и захвате заложника с угрозой убийства. Женщина и сегодня находится под серьезным психологическим давлением - рассказывает общественница Дина Смаилова.

В суде он ей открыто угрожал. Говорил, что выйдет и от нее ничего не останется. Он звонит ей на телефон, преследует. Кроме этого, была очная ставка, на которой было совершено нападение на глазах правоохранительных органов. Это происходило в СИЗО. Она успела убежать. Он кричал - дайте мне 2 минуты, и я сверну ей шею. Это человек совершенно не адекватный, - руководитель ОФ "НЕ МОЛЧИ. КZ" Дина Смаилова.

Сейчас экс-супруг подал на Ираиду заявление на оскорбление его чести и достоинства. Так женщина из пострадавшей тоже превратилась в обвиняемую. Но она надеется на справедливое решение суда. Очередное заседание состоится 17 июня.

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