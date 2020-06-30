В Бангладеш перевернулся паром – 30 человек погибли

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сообщается, что число жертв может возрасти.

В Бангладеш столкнулись два парома, в результате чего 30 человек погибли, а судьба еще десятков неизвестна, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Daily Observer, инцидент произошел утром 29 июня. Более крупное судно протаранило лодку, на которой находилось свыше 100 пассажиров. Доплыть до берега удалось не всем.

Один из паромов, на котором официально была почти сотня пассажиров, следовал из небольшого поселения в столицу. И вероятнее всего, подозревают в полиции, судно было переполнено.

По последней информации издания, спасатели обнаружили 30 тел, в том числе тела 19 мужчин, восьми женщин и троих детей. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сообщается, что число жертв может возрасти.

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