Серийного насильника выпустили по ошибке

Через два месяца после освобождения мужчина насиловал и нападал на жертв в возрасте от 11 лет до 71 года в нескольких регионах страны.

Сотрудники службы пробации Великобритании по ошибке выпустили из тюрьмы серийного насильника, который был осужден на пожизненный срок. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

34-летний Джозеф Макканн был освобожден в начале 2019 года. Главный инспектор службы пробации Джастин Рассел заявил, что заключенного освободили несмотря на то, что мужчина представляет опасность для окружающих.

На данный момент известно об одном сотруднике службы пробации, которого понизили в должности. Одна из жертв Макканна назвала их действия "неорганизованными и хаотичными".

Через два месяца после освобождения мужчина насиловал и нападал на жертв в возрасте от 11 лет до 71 года в нескольких регионах страны. Сообщается, что сотрудники службы пробации видели его порядка десяти раз. Причем в последний раз его видели в апреле, за несколько дней до первого изнасилования.

В декабре 2019 года Джозеф Макканн получил 33 пожизненных срока за нападения на 11 женщин и детей. Присяжные признали Макканна виновным по 37 пунктам, включая восемь изнасилований, незаконное лишение свободы и похищение.

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