В Алматы пассажир выпрыгнул из авто, у которого отказали тормоза

Водитель травм не получил.

В Алматы в микрорайоне Кенсай автомобиль потерял управление при спуске с дороги с высоты, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель Mitsubishi Galant, спускаясь по узкой дороге, из многочисленных в данном районе, пытался оттормаживать "коробкой".

Авто начало разгонятся в полной темноте и, возможно, из-за перегрева, тормоза авто не работали. Водитель, в последний момент, резко вильнул в сторону и заскочил на гору, как оказалось, один из пассажиров выпрыгнул из транспорта и получил травмы.

Водитель остался цел и спустился вниз до улицы Шокая - только там функционировала мобильная связь. Он вызвал скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего.

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