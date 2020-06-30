В Алматы пассажир выпрыгнул из авто, у которого отказали тормоза
Водитель травм не получил.
Фото : zakon.kz30 июня 2020, 23:19
В Алматы в микрорайоне Кенсай автомобиль потерял управление при спуске с дороги с высоты, передает корреспондент zakon.kz.
Водитель Mitsubishi Galant, спускаясь по узкой дороге, из многочисленных в данном районе, пытался оттормаживать "коробкой".
Авто начало разгонятся в полной темноте и, возможно, из-за перегрева, тормоза авто не работали. Водитель, в последний момент, резко вильнул в сторону и заскочил на гору, как оказалось, один из пассажиров выпрыгнул из транспорта и получил травмы.
Водитель остался цел и спустился вниз до улицы Шокая - только там функционировала мобильная связь. Он вызвал скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего.
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