В США обновлен антирекорд по числу заболевших COVID

Власти приостановили начатый ранее процесс смягчения или отмены карантинных ограничений в связи с ситуацией.

В США за минувшие сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, передает zakon.kz.

При этом смертей за прошлые сутки от коронавируса зафиксировано 990. Днем ранее в США были выявлены 58,6 тыс. случаев заражения, умерли 820 человек.

В последние недели в нескольких американских штатах, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

США лидируют среди стран и по числу зараженных - свыше 3,11 млн человек, и по количеству умерших - 133,2 тыс.

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