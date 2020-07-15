Обвиняемый в растлении сотен детей покончил с собой в тюрьме

Он был арестован в прошлом месяце.

Обвиняемый в растлении более 300 детей скончался в тюремной камере в Индонезии, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

65-летний Франсуа Камиль Абелло был найден мертвым в своей камере с проволокой, обернутой вокруг его шеи, сообщил представитель полиции Джакарты Юсри Юнус.

Его состояние было стабильным через день, но затем ухудшилось из-за повреждения мозга из-за нехватки кислорода после попытки самоубийства, - сказал Юнус.

Абелло был арестован в прошлом месяце в гостиничном номере в Джакарте после того, как соседи сообщили полиции об иностранце, подозреваемом в эксплуатации детей.

Его обнаружили в гостиничном номере с двумя голыми несовершеннолетними девушками.

Найденные на компьютере Абелло видеозаписи свидетельствовали о том, что имел связи с 305 детьми от 10 до 17 лет.

Начальник полиции Джакарты Нана Суджана сказал, что большинство предполагаемых жертв Абелло были уличными детьми, которым он предложил работу в качестве моделей. Абелло платил им от 250 000 до 1 миллиона рупий (7 - 28 тысяч тенге) за участие в сексуальных актах и избивал тех, кто отказывался.

По словам Юнуса, ему грозило максимальное наказание в виде химической кастрации или расстрела в соответствии с индонезийскими законом о защите детей.

Охранники следственного изолятора были допрошены, а камера обследована в рамках расследования обстоятельств смерти.

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