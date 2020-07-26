В QazaqAir прокомментировали обнаружение повреждений на самолете

Полет на этом борту приостановлен до проведения полного анализа и проверки.

Авиакомпания QazaqAir прокомментировала обнаружение повреждений на самолете, который выполнил рейс Усть-Каменогорск-Нур-Султан, передает zakon.kz.

При штатном предполетном осмотре воздушного судна на базе в международном аэропорту г. Нур-Султан, на одном из самолетов авиакомпании были обнаружены следы на корпусе, - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сразу же были проинформированы соответствующие службы.

Авиакомпания QAZAQ AIR заботиться о безопасности своих пассажиров и поэтому принято решение о приостановки работы данного борта до проведения полного анализа и проверки со стороны авиационно-технической службы авиакомпании, - значится в информации.

В сообщении говорится, что "авиационная безопасность является главным приоритетом", и потому QazaqAir воздерживается от дальнейших комментариев "до полного окончания проверки по данному случаю".

Также сообщаем что полетная программа выполняется по расписанию, - отмечается в пресс-релизе.

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