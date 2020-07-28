Казахстанский фильм участвует на Венецианском кинофестивале

Событие пройдет в офлайн-формате.

Картина отечественного режиссера Адильхана Ержанова "Желтая кошка" вошла в одну из конкурсных программ Венецианского кинофестиваля, передает zakon.kz.

Работа нашего соотечественника попала в конкурсную программу "Горизонты". Один из крупнейших и наиболее престижных фестивалей мира в этом году пройдет в период с 2 по 12 сентября и, что примечательно, в полноценном живом формате. Международное жюри "Горизонтов" возглавит легендарная француженка Клэр Дени ("Хорошая работа", "Впусти солнце", "Высшее общество"). Картина спри участии компаний Казахстана и Франции.

"Желтая кошка" является 9-ой по счету художественной полнометражной картиной режиссера Ержанова. Съемки фильма прошли в прошлом году в Алматинской области. Генеральными продюсерами выступили Асель Садвакасова, Канат Битемиров и Ербол Тойбаев.

Для меня Кермек — это самый добрый герой из тех, кого мы создавали — и примечательно, что он появился в такое непростое время. Конечно, я рад "Горизонтам". Мне кажется, на сегодняшний день живой формат Венеции — это лучшая премьера для какого-либо фильма вообще. Спасибо команде и отборщикам за такую возможность, - поделился своими впечатлениями Адильхан Ержанов.

Фильм рассказывает историю казахстанских "Бонни и Клайда". Юноша Кермек возвращается в родной город после тюремного заключения и видит, что там правит криминальная группировка, установившая в нем свои безжалостные законы. Его любимая девушка Ева под давлением этих людей оказывается на дурном пути, а сам Кермек погрязает в криминале. Однако у него есть мечта – вместе со своей возлюбленной вырваться на свободу и построить кинотеатр. И он решает добиться этой цели любой ценой…

Роль Кермека исполнил российский актер Азамат Нигманов, которого зритель мог видеть в картинах "Конвой" Алексея Мизгирева и "28 панфиловцев" Андрея Шальопы. Роль главной героини Евы сыграла молодая казахстанская актриса Камила Нугманова, ранее снявшаяся в картинах "Грязь большого города" Наримана Туребаева и "Облако на крыше" Алишера Сулейменова.

Для обоих "Желтая кошка" стала первым опытом сотрудничества с режиссером. В роли криминального авторитета Жамбаса снялся актер Санжар Мади, уже прежде сотрудничавший с Ержановым на картинах "Бой Атбая" и "Улболсын". Также в фильме приняли участие неоднократно работавшие с Ержановым актеры Еркен Губашев и Ержан Джаманкулов.

Авторами сценария выступили Адильхан Ержанов и Инна Смаилова. Продюсерами традиционно выступили давние партнеры режиссера Серик Абишев и Ольга Хлащева, со-продюсером стал их французский коллега Гийом де Сиель. Музыку к фильму создал известный казахстанский композитор Алим Заиров.

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