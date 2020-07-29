Пешехода сбили насмерть в Алматы

Водителя Mazda MX3 забрали на медицинское освидетельствование с подозрением на алкогольное опьянение.

В Алматы водитель Mazda MX3 сбил насмерть пешехода, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль двигался по улице Бекмаханова в западном направлении. В попутном направлении ехал водитель Mazda 626. По словам пассажира Mazda, на бордюре у тротуара сидел мужчина. По всей видимости, он хотел привстать. Но после неудачной попытки его "повело" прямо под колеса автомобиля.

Водитель попытался избежать столкновения, резко вырулил в сторону, наехал на бордюр и сбил пешехода. Неуправляемый автомобиль понесло на полосу встречного движения. Попутная Mazda 626 врезалась в бок MX3, из-за чего его раскрутило. MX3 вылетел на встречную полосу, где произошло небольшое лобовое столкновение с Газелью.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя Mazda MX3 забрали на медицинское освидетельствование с подозрением на алкогольное опьянение.

На месте работа ет оперативно-следственная группа.

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