Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Пешехода сбили насмерть в Алматы

Водителя Mazda MX3 забрали на медицинское освидетельствование с подозрением на алкогольное опьянение.

Фото : zakon.kz29 июля 2020, 19:35

В Алматы водитель Mazda MX3 сбил насмерть пешехода, передает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль двигался по улице Бекмаханова в западном направлении. В попутном направлении ехал водитель Mazda 626. По словам пассажира Mazda, на бордюре у тротуара сидел мужчина. По всей видимости, он хотел привстать. Но после неудачной попытки его "повело" прямо под колеса автомобиля.

Водитель попытался избежать столкновения, резко вырулил в сторону, наехал на бордюр и сбил пешехода. Неуправляемый автомобиль понесло на полосу встречного движения. Попутная Mazda 626 врезалась в бок MX3, из-за чего его раскрутило. MX3 вылетел на встречную полосу, где произошло небольшое лобовое столкновение с Газелью.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Водителя Mazda MX3 забрали на медицинское освидетельствование с подозрением на алкогольное опьянение.

На месте работает оперативно-следственная группа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты