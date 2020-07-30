Прощалась с жизнью - похищенная в Алматинской области "невеста"

Один из этих парней, тот который за рулем, работает с ней в Воинской части, но она его практически не знает.

Организатор движения НеМолчи Дина Смаилова опубликовала в facebook подробности похищения девушки в Алматинской области, передает zakon.kz.

Несколько дней назад вышла новость о том, что на трассе в Алматинской области неизвестные силой затащили девушку в машину и уехали. Это видел мужчина, который пытался догнать похитителей, но они скрылись. К делу подключились полицейские, которые нашли подозреваемых. Сообщалось, что девушку украли в качестве невесты.

Однако, по словам самой пострадавшей, парни похитили ее не для замужества. Она рассказала Дине Смаиловой, что уже прощалась с жизнью.

Один из этих парней, тот который за рулем, работает с ней в Воинской части, но она его практически не знает. Он контрактник, она вольнонаемная. Он предложил ее довезти до города, она согласилась. По дороге он якобы случайно встретил своих друзей и сказал, что их подбросит по пути, но сам поехал совсем в другую сторону! Девушка стала возмущаться, что он поменял маршрут и поехал в сторону Чилика, на что ей ответили, - Все, молчи! - написала Смаилова.

По пути они остановились, девушка воспользовалась моментом, выскочила из машины и стала просить помощи.

Но все проезжали мимо, не замечая ее просьб! Тогда она побежала в сторону заправки, но не смогла убежать, ее догнали и посадили силой в машину! Это увидел проезжающий мимо Рамазан Асилов. Он пытался их догнать, затем увидел проезжающую патрульную машину, остановил ее и сообщил о происшествии! Патрульная машина бросилась в погоню! Рамазан, тем временем сообщил на пульт 102 и в #НеМолчиKZ! - продолжила Дина Смаилова.

Далее она сообщила, что после публикации в НеМолчи, кто-то сообщил водителю машины, что их объявили в розыск и есть свидетель похищения.

Тогда они потребовали от перепуганной девушки, чтобы с ними поехала в полицию и сообщила, что ее украли, якобы для замужества! Причем один из пятерых парней, который претендовал на роль жениха, совершенно ей незнаком! Девушка от страха согласилась на их условия. Но в полицию она заявила о похищении. Сейчас, это дело на нашем контроле, мы недопустим никакого давления на жертву! - резюмировала общественница.

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