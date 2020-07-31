Когда и почему нельзя спать в самолете, рассказал эксперт

Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья.

Во время взлета и посадки лучше бодрствовать — это поможет избежать проблем со здоровьем, а вот в остальное время полета можно спокойно поспать, главное, выбрать для этого правильные условия, сообщает zakon.kz

Об этом рассказал агентству "Прайм" PR-директор компании Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой.

Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой – евстахиева труба — в среднем ухе сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях – повреждению барабанной перепонки, — рассказал он.

Взлет и посадка являются не только наиболее опасными моментами во время всего полета – хотя тут риски намного меньше, чем во время поездки на автомобиле – но и важными с точки зрения заботы о здоровье.

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