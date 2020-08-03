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Мексиканец погиб после падения со стены Трампа

Личность погибшего не раскрыта.

Фото : Arizona Daily Star3 августа 2020, 13:00

33-летний мексиканец скончался после падения со стены на границе США и Мексики, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Сотрудники таможенной и пограничной охраны США обнаружили раненного мужчину в открытом поле неподалеку от Юмы, штат Аризона. Пострадавший рассказал сотрудникам, что упал со стены.

Они незамедлительно оказали первую помощь, после чего отвезли мужчину в региональный медицинский центр. Спустя шесть дней он умер.

Личность погибшего не раскрыта.

В марте 19-летняя беременная Гватемалка Мириан Стефани Хирон Луна также умерла после падения. Женщина пыталась взобраться на пограничную стену близ Эль-Пасо, штат Техас. Она была на восьмом месяце беременности, спасти еще не рожденного ребенка не удалось.


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