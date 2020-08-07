Что влияет на курс тенге в августе, рассказали в Нацбанке

Основные тренды влияния на валютный рынок назвали в Нацбанке.

Заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка Иван Сердюк рассказал об основных трендах на валютном рынке и ожиданиях по динамике курса в августе, передает zakon.kz.

По словам представителя финрегулятора, с начала августа цены на нефть показывают небольшой рост на фоне данных о снижении запасов в США, а также взрыва в Бейруте. По мнению аналитиков, это может привести к перебоям в поставках. Так, 5 августа цены на нефть марки Brent достигли 5-тимесячного максимума и перешагнули отметку 45 долларов за баррель.

Если цены на нефть стабилизируются и перейдут в фазу постепенного роста, это может оказать положительное влияние на курс тенге: увеличатся поступления валюты и улучшится состояние текущего счета платежного баланса к концу года. Кроме традиционных основных факторов влияния на тенге - нефти, динамики валют торговых партнеров и локальных факторов, может потенциально оказать влияние на курс национальной валюты рынок государственных ценных бумаг. Он имеет потенциал стать фактором поддержки для нашей валюты. В настоящее время тенговые инструменты выглядят достаточно привлекательными для иностранных инвесторов на фоне государственных ценных бумаг других стран. У нас выше доходность. Покупки ценных бумаг зарубежными инвесторами отразятся на валютном рынке, станет больше валюты, что будет способствовать укреплению тенге, - уверен Иван Сердюк.

Кроме того, каждый второй месяц квартала – это период "большой налоговой недели". В это время экспортеры выплачивают рентный налог и налог на добычу полезных ископаемых. Для уплаты налогов экспортеры продают валюту.

Это, как правило, обеспечивает повышенное предложение на валютном рынке и соответствующую поддержку курсу тенге. Однако, стоит учитывать, что в августе оплата налогов будет производиться за второй квартал, а тогда цены на нефть достигали своих минимумов за последние десятилетия и достигали 19 долларов за баррель. То есть эффект от фактора "налоговой недели" мы ожидаем умеренный. - пояснил представитель Нацбанка.

Есть еще один сезонный фактор. Это так называемый "сезон отпусков", когда люди меняют тенге на иностранную валюту, чтобы полететь на отдых в другие страны. В этом году из-за коронавируса многие страны по-прежнему остаются закрытыми для туристов. Именно поэтому эффект "сезона отпусков" на тенге точно будет ограниченным.

На фоне восстановления экономической активности постепенно растет спрос на наличную инвалюту в обменных пунктах. В среднем с начала года обменники ежемесячно продают по 385 млн. долларов в иностранных валютах, что меньше средних показателей 2018 и 2019 годов, когда ежемесячные продажи составляли по 575 и 653 млн. долларов, соответственно. По нашим предварительным оценкам, в июле нетто-объем продажи валюты населению составит 450-500 млн. долларов, - заключил Иван Сердюк.

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