Гражданский муж не давал женщине видеть детей в Туркестанской области

В дело вмешались полицейские.

Участковые инспекторы полиции МПС Мактаральского районного отдела получили травмы, отрабатывая вызов, поступивший от женщины. Она сообщила, что ее гражданский супруг не даёт ей видится с ее несовершеннолетними детьми и насильно держит их у себя, передает zakon.kz.

На вызов выехали участковые инспектора полиции майор полиции Мурат Мусиров и капитан полиции Умирбек Сапарбаев. Стражи порядка встретили подозреваемого на улице, когда он сажал двух детей в свою автомашину. Мужчина не повиновался законным требованиям полицейских, оказал активное сопротивление и скрылся места происшествия. Участковые инспектора сразу же бросились в погоню, чтобы задержать скрывшегося подозреваемого.

Полицейские преградили путь водителю и остановили автомашину. В это время мужчина сбил одного из двух полицейских, Умирбека Сапарбаева и снова скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, в машине находились двое несовершеннолетних детей потерпевшей. Коллега, получившего травмы Умирбека, Мурат вызвал на подмогу полицейских. Прибывшие стражи порядка доставили участкового инспектора с травмами ног в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Остальные же полицейские погнались за подозреваемым, которого в результате задержали в собственном доме. В итоге, сотрудники полиции вернули несовершеннолетних детей их матери, - сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти" и начали досудебное расследование.

В свою очередь, мать двух детей, мальчика и девочки, искренне поблагодарила участковых инспекторов полиции МПС Мактаральского РОП, в том числе Умирбека Сапарбаева.

Я очень благодарна Вам. Желаю успехов по службе. Счастья вашим семьям. Пусть ни одна мать не будет разлучена с детьми. Спасибо вам, - поблагодарила полицейских местная жительница.

В настоящее время состояние здоровья участкового инспектора полиции Умирбека Сапарбаева удовлетворительное, ему оказывается медицинская помощь. Так, участковые инспектора полиции МПС Мактаральского РОП майор полиции Мурат Мусиров и капитан полиции Умирбек Сапарбаев своевременно оказали помощь матери двух несовершеннолетних детей.

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