Казахстанские производители могут выйти на рынки Австралии и Канады 

Список казахстанских экспортеров к 2025 году планируют увеличить.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов во время отчетной встречи с населением рассказал о планах по расширению списка экспортеров до 2025 года с 400 участников до 600, передает корреспондент zakon.kz.

По словам главы ведомства, в Казахстане запустили новую систему господдержки - акселерация экспортеров.

Бизнес получит помощь в интенсивном экспортном развитии - в сопровождении вплоть до выхода на новые рынки (опыт Канады, Австралии, России, США, Германии). В пищепроме отобрано около 40 компаний, которые готовятся к экспорту в Китай. Всего по нашим расчетам, поддержка экспортной акселерации к 2025 году позволит еще шести сотням казахстанских предприятий пополнить ряды уверенных экспортеров, на сегодня - 400 экспортеров, - сказал Султанов.

Он отметил, что это обеспечит увеличение экспортных поставок на 410,2 млн долларов и поступление дополнительных налоговых отчислений на 34,5 млрд тенге.

В целом, анализ перспектив наращивания экспорта показывает потенциал по 16-ти приоритетным товарным позициям на 13,5 млрд долларов - мясное животноводство, другие продукты АПК, пестициды и удобрения, металлы, нефтехимия, машиностроение, транспортный хаб, ИТ услуги, туризм. В ближайшее время мы утвердим дорожные карты по их продвижению. По приоритетным услугам, в том числе в сфере транспорта, туризма и IТ, есть потенциал по наращиванию экспорта на 4,4 млрд долларов, - сообщил министр.

В целом, он также добавил, что экспорт товаров обрабатывающей промышленности в ценовом выражении снижается второй год, несмотря на то, что физобъемы показали положительную динамику.

При этом в натуральном выражении экспорт увеличился на 6,9% или на 109 тысяч тонн - с 1 587,6 тысяч тонн до 1 696,6 тысяч тонн. В текущем году ситуация усугубилась пандемией и замедлением темпов мировой торговли. То есть не только понизились цены, но и сократился спрос на ряд казахстанских основных экспортных товаров. Несырьевой экспорт товаров продолжает снижаться. За первое полугодие падение составило 9%. Практически полностью сокращены поставки цинка, свинца. Но активно увеличиваются поставки серебра, оксидов и гидроксидов алюминия. Экспорт услуг в первом квартале этого года также сократился на 5,8%. Наибольшее падение показали услуги поездок -20,7% и пассажирские транспортные услуги -16,2%, - указал глава Минторговли.

Это, на его взгляд, еще раз говорит о необходимости диверсификации экспорта и переходе к производству товаров с большей добавленной стоимостью и более стабильным спросом.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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