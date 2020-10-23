В семье Подольской и Преснякова пополнение: как назвали малыша

Певица чувствует себя хорошо и выглядит чудесно.

Известные российские певцы и музыканты Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз, передает zakon.kz.

Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо, - подписала фото из родильной палаты Наталья Подольская.

Для Натальи малыш стал вторым сыном, а у Преснякова это уже третий ребенок - 21 мая 1991 года у него и его теперь уже экс-супруги певицы Кристины Орбакайте в Лондоне родился сын Никита.

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