Билли Айлиш опасна для США – администрация президента Трампа

Администрация Дональда Трампа считает певицу Билли Айлиш нежелательным лицом для своих кампаний, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы, которые оказались в ее распоряжении.

Офис президента США хотел привлечь голливудских знаменитостей для создания социально направленной рекламы, которая должна была "победить отчаяние и вселить надежду" американцам в условиях пандемии.

На реализацию проекта планировалось потратить $250 миллионов.

В документах перечислены сотни знаменитостей, которые приняли или отклонили предложение, заметки об их политических взглядах и демографические данные.

Особое внимание СМИ привлекли заметки о Билли Айлиш. В отчете сказано, что певица сделала заявление о контроле над оружием в 2019 году, что она впервые будет принимать участие в выборах в 2020 году, она не поддерживает политику Трампа, а также приведена цитата артистки из ее выступления на Национальном съезде Демократической партии в августе: "Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что нам небезразлично".

billie eilish saying “dude...shut up. honestly shut up donald trump. we don’t need you anymore. goodbye” pic.twitter.com/jLcVaw0uKo