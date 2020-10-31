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Билли Айлиш опасна для США – администрация президента Трампа

Офис президента хотел привлечь голливудских знаменитостей для создания социально направленной рекламы, которая должна была "победить отчаяние и вселить надежду" американцам в условиях пандемии.

Фото : Wallpaper Abyss31 октября 2020, 01:53

Администрация Дональда Трампа считает певицу Билли Айлиш нежелательным лицом для своих кампаний, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы, которые оказались в ее распоряжении.

Офис президента США хотел привлечь голливудских знаменитостей для создания социально направленной рекламы, которая должна была "победить отчаяние и вселить надежду" американцам в условиях пандемии.

На реализацию проекта планировалось потратить $250 миллионов.

В документах перечислены сотни знаменитостей, которые приняли или отклонили предложение, заметки об их политических взглядах и демографические данные.

Особое внимание СМИ привлекли заметки о Билли Айлиш. В отчете сказано, что певица сделала заявление о контроле над оружием в 2019 году, что она впервые будет принимать участие в выборах в 2020 году, она не поддерживает политику Трампа, а также приведена цитата артистки из ее выступления на Национальном съезде Демократической партии в августе: "Дональд Трамп разрушает нашу страну и все, что нам небезразлично".

Кроме того, в списке оказалась Дженнифер Лопес за критику иммиграционной политики и кинорежиссер Джадд Апатоу, который считает, что "Трамп не обладает интеллектуальными способностями, чтобы баллотироваться в качестве президента".

Среди запрещенных селебрити также оказались Джонни Депп, Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера. В отчете говорится о 247 знаменитостях, из которых одобренными оказались лишь десять, в том числе Билли Рей Сайрус и Энрике Иглесиас.

Только 10 знаменитостей, которых мониторила администрация Трампа были одобрены: Деннис Куэйд, Марк Энтони, Энрике Иглесиас, Билли Рэй Сайрус, Миранда Ламберт, Гарт Брукс, Дуэйн Уэйд, Dr. Oz, Сиси Винанс и Шулем Леммер.


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