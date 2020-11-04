Выпрыгнувший из грузовика водитель скончался в Алматы

Груженый Shacman врезался в Nissan Maxima, снес автобусную остановку и трансформатор, а затем приземлился во дворе жилого дома.

Водитель, выпрыгнувший из неуправляемого грузовика, скончался в больнице Алматы, передает zakon.kz.

Крупное ДТП произошло 3 ноября в районе улиц Дулати и Набережная.

Груженый Shacman врезался в Nissan Maxima, снес автобусную остановку и трансформатор, а затем приземлился во дворе жилого дома. Водитель выпрыгнул из салона во время движения. После всех ударов и столкновений кабина грузовика была сильно повреждена.

В Управлении здравоохранения сообщили, что пациент 1973 года рождения поступил в экстренном порядке в приемное отделение Центральной городской клинической больницы Алматы.

Со слов врача скорой медицинской помощи травмы получили 3 ноября в результате ДТП. Бригадой доставлен в реанимационный зал ЦКБ в крайне тяжелом состоянии. Осмотрен нейрохирургом, травматологом со всеми специалистами. После обследования проведения предоперационной подготовки в экстренном порядке взят на оперативное вмешательство по жизненным показаниям, - рассказал заведующий приемным отделением ЦГКБ Алматы Даулет Чукманов.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что водитель скончался.

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