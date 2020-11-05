Знал, что сопротивление не окажет – в ВКО ограбили 82-летнего пенсионера
Грабитель отследил пожилого человека до дома.
Фото : Frontiera Rieti5 ноября 2020, 18:18
Преступник забрал у беспомощного мужчины крупную сумму денег, сообщает zakon.kz.
В конце октября в дежурную часть отдела полиции Риддера поступило сообщение от пенсионера, о том, что неизвестный отобрал у него деньги.
Полицейские по "горячим следам" установили и задержали злоумышленника. Ранее судимый 33-летний местный житель рассказал, что он направился в отделение банка, чтобы найти жертву. Заметил пожилого человека и то, что сотрудница банка сняла для него крупную сумму денег. После чего он отследил пенсионера до дома.
Достоверно осознавая, что в силу своего пожилого возраста пенсионер не сможет оказать сопротивление, злоумышленник, перепрыгнув через ограду дома, незаконно проник во двор. Применив насилие, похитил из его дома денежные средства в сумме 65 000 тенге и скрылся с места совершения преступления, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 ч.3 УК РК – грабеж, совершенный в крупном размере.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Риддер. Денежные средства изъяты. Следствие продолжается, - говорится в сообщении пресс –службы ДП ВКО.
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