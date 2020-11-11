В КГА проводят расследование по инциденту с самолетом SCAT

10 ноября самолет столкнулся со стаей птиц.

Комитет гражданской авиации ведет расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном авиакомпании "SCAT", сообщает zakon.kz.



Напомним, 10 ноября 2020 года в 22-00 по времени Атырау при выполнении рейса DV-766 по маршруту Атырау-Нур-Султан на воздушном судне Boeing 737 авиакомпании "SCAT" на этапе взлета произошло повреждение левого двигателя по предварительным данным по причине попадания птиц. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Инспектора Авиационной администрации Казахстана находятся в аэропорту Атырау для выяснения обстоятельств произошедшего авиационного события совместно с техническим персоналом авиакомпании SCAT, - сообщили в Комитете гражданской авиации.

АО "Международный аэропорт Атырау" выполняет мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов на аэродроме Атырау, имеет квалифицированных специалистов в области авиационной орнитологии, которые осуществляют меры по отпугиванию птиц, а также контроль на приаэродромной территории за условиями, которые могут привлекать птиц.

АО "Авиационная администрация Казахстана" обеспечивает надзор за реализацией эксплуатантом аэродрома необходимых мер по орнитологическому обеспечению полетов и их эффективностью. Основная задача принимаемых мер заключается в снижении привлекательности аэропорта и прилегающей к нему территории для птиц.

Авиационная администрация совместно с авиационной отраслью проводит активную работу по снижению случаев столкновения воздушных судов с птицами в аэропортах Республики Казахстан путем поиска и применения наиболее эффективных мер орнитологического обеспечения полетов. С этой целью в сентябре 2020 года на базе Авиационной администрации был создан координационный совет по предотвращению столкновения воздушных судов с птицами, в состав которого вошли специалисты крупных аэропортов Казахстана, авиакомпаний и организации, специализирующейся в области авиационной орнитологии, - сообщили в ведомстве.

В соответствии с авиационным законодательством Республики Казахстан по данному событию будет проведено расследование для выяснения причин и сопутствующих обстоятельств.

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