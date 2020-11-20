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Курсы валют на выходные дни

Тенге несколько ослаб к концу недели.

Фото : cbkg.ru20 ноября 2020, 15:51

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 428,07 тенге (+0,03), передает zakon.kz.

Со вчерашних утренних торгов (427,78 тенге) доллар вырос на 0,29 тенге.

Отметим, что всю неделю курс доллара менялся разнонаправленно: вначале рос, потом снижался и к концу недели опять немного вырос.

Российский рубль также несколько укрепился на торгах – его курс составил 5,6245 тенге (+0,0010), объем торгов 83,1 млн рублей.

В обменниках доллары покупают/продают по 427-429,5 тенге, евро – 507-511 тенге, рос. рубль - 5,6-5,7 тенге.


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