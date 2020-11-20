В Тбилиси неизвестные с гранатами взяли в заложники девять человек

Месяц назад грабитель захватил заложников в банке в Зугиди.

В грузинской столице Тбилиси в пятницу неизвестные с гранатами ворвались в здание микрофинансовой организации, передает zakon.kz со ссылкой на "Имеди".

Полиция оцепила прилегающая к зданию территорию.

Как сообщает Рустави 2 со ссылкой на очевидцев, нападающих было пятеро, все они были с гранатами.

Отмечается, что первоначально в заложники были взяты девять человек.

"Некоторые люди заметили, что в здание ворвались пять человек с гранатами, а двоих заложников уже отпустили", - заявила очевидец в эфире ТВ.

Первое - пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе - пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры. Неважно, будут они в интернет пространстве или где бы то ни было, - заявил один из захватчиков в видео, заснятым заложником.

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