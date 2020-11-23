Погрузчик опрокинулся на подъеме и придавил водителя в Алматы

От полученных травм он скончался на месте.

Смертельный инцидент произошел в Алматы на улице Петрозаводской, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель мини-погрузчика поднимался по дороге. Из-за обильного снега и "укатанной" дороги в один момент спецтехнику развернуло.

Затем погрузчик опрокинулся. В этот момент водитель выпал из салона, его придавило. От полученных травм он скончался на месте.

На месте происшествия был работодатель водителя, который сообщил, что погибший устроился к нему всего два дня назад.

Подробности происшествия выясняются.

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