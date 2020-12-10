На что потратит Казахстан взятые в долг деньги 

Часть долга будет направлена на социальную защиту уязвимых категорий граждан.

При обсуждении проектов законов "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития" и "О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций" депутаты поинтересовались, на какие цели потратят занимаемые деньги, сообщает zakon.kz.

Как рассказал министр финансов Жамаубаев Ерулан, часть долга будет направлена на социальную защиту уязвимых категорий граждан: обеспечения занятости и создания дополнительных рабочих мест.

Сейчас у нас есть определенная сумма, которая направлена на социальную защиту бедных и соцуязвимых категории граждан. По ДКБ - это поддержка регионов, инфраструктуры. По программе "Нурлы жер" - реализация инфраструктурных мероприятий. Также предусматривается предоставление льготных кредитов по программе "Отбасы". 78% будет направлено вот на эти меры, - сказал он.

На обеспечение работой в данной сложной ситуации предоставят 10-15% от суммы.

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