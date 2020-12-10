Отца-педофила приговорили к 20 годам колонии 

На досудебное расследование ушло больше трех месяцев.

В Туркестанской области отца-педофила cуд приговорил к 20 годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.

В начале этого года в Арысский РОП обратилась с заявлением местная жительница. Женщина сообщила, что в телефоне своей старшей дочери невзначай обнаружила сообщения от мужа. Содержание этих текстов вызвало подозрение у женщины. Откровенно поговорив с дочерью, она поняла, что ее супруг насилует собственного ребенка. Данное заявление сразу же зарегистрировали в ЕРДР по ст.120 УК РК "Изнасилование".

В ходе досудебного расследования мы установили, что эта семья на учетах не состояла. Отец семейства работал вахтенным методом в России, а мать в Арыси. Семья считалась самой обычной, где воспитывались пятеро детей. Самая старшая дочь и стала жертвой отца-насильника. Мы провели все следственные действия, - рассказал начальник следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

Отец потерпевшей не признавал свою вину. Все отрицал. Ссылался на то, что дочь все выдумала.

Пришлось все доказательства собирать по крупицам. На досудебное расследование ушло практически больше трех месяцев. За это же время мы назначили ряд экспертиз. Провели другие мероприятия необходимые для сбора доказательств вины отца девочки. В результате получилось шеститомное уголовное дело. Каждый том состоял из 180 страниц. Летом этого года дело с обвинительным актом направили в суд. Суд изучив дело, вынес свой приговор. Отца-насильника осудили к 20 годам лишения свободы - отметил Нурмахан Жалгасов.

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