Что хорошего произошло в Казахстане в 2020 году

Рассказываем вам позитивные новости года.

2020 год казахстанцам однозначно запомнился пандемией, трауром по умершим от коронавируса, дефицитом лекарств и введенным чрезвычайным положением. В этом году в моду вошла медицинская маска, в обиходе появились слова "локдаун", "социальная дистанция" и "карантин". Впрочем, как и во всем мире.

В 2020 было много плохих новостей. Но ведь было и много хорошего. Zakon.kz рассказывает вам позитивные новости года.

Как лев Симба поселился в Алматы

История со львом получила огласку летом. Симба гулял по поселку Акшукур близ Актау. Вызванная перепугавшимися жителями полиция поймала животное. Позже установила его владельца, который от него отказался.

Симбу не могли никуда пристроить. Если бы не нашли дом, льва пришлось бы усыпить. На помощь пришли российские циркачи, которые застряли в Актау из-за коронавируса.

Пока они ухаживали за животным, Симбе поступили предложения о переезде в другие города. Выбор пал на Алматы. Там ему пообещали построить собственный вольер.

В Актау Симбу быстро собрали и отправили в южную столицу, а уже в конце ноября лев смог отпраздновать новоселье. На радостях сотрудники зоопарка пригласили журналистов и показали, как он обустроился в вольере.

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Собака, которую душили холодильником, улетела в Америку

Псу Лаки, который жил в Атырау и никого не обижал, в конце мая пришлось, мягко говоря, трудно. Его зачем-то стал душить дверцей от холодильника мужчина. К счастью, это сняли на видео и выложили в соцсети.

В отношении его обидчика, который позже попросил прощения за поступок, было начато расследование. Специалисты провели две экспертизы, которые показали, что Лаки не получил увечий. Именно по этой причине дело закрыли.

Собаку взяли под свою опеку волонтеры. Они сообщили, что Лаки чувствует себя намного лучше, подружился с другими собаками, с удовольствием играет с детьми и не проявляет никаких признаков агрессии.

Спустя полгода Лаки уехал в Америку к своей новой хозяйке Эллин.

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Мальчика назвали в честь участкового в Туркестанской области

В этом году особенно отличились полицейские. Взять хотя бы необычную историю с мальчиком, названным в честь участкового Нурбола Темирханулы.

Осенью 2019 года у Виолетты Барабаш начались роды. Ее муж не смог дозвониться до скорой и вызвал участковых, чтобы они помогли доставить жену в Туркестанский роддом. При въезде в город у женщины начались роды, которые пришлось принимать полицейским. Причем прямо в служебной машине. У семьи Барабаш родился мальчик. Его назвали Нурболом. Об этом стало известно только в этому году.

Участковый, к слову, помог семье Барабаш с арендой жилья и периодически привозит им продукты.

Polisia.kz

Полицейский оплатил квартплату жителям Актобе

Другой полицейский из Актобе Бахтияр Жакупов отличился добротой сердца. За хороший поступок он удостоился грамоты и премии от министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

А дело вот в чем. Весной хозяева квартиры в Актобе пытались выселить квартирантов и вызвали участкового. Семья с двумя детьми не могла заплатить за жилье: муж потерял работу из-за режима ЧП. На вызов прибыл Бахтияр Жакупов. Вместо того, чтобы помочь выселить семью, он вошел в тяжелое положение и погасил их долг за месяц.

Информация об этом распространилась в соцсетях и вызвала большой отклик пользователей.

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Прыгнул и поймал

И еще одна новость про полицейского. Майора Бакытжана Бакирова наградили медалью после того, как он задержал особо опасного преступника, выпрыгнув с 13 этажа.

В Алматы летом этого года преступник залез в дом, в котором были 4-х летний мальчик и его 15-летняя сестра. Пригрозив им ножом, он завладел 17 тысячами долларов и надругался над девочкой.

Полицейские выследили его и пришли к нему домой в гражданской одежде. Ничего не подозревающий злоумышленник открыл им дверь, и когда понял, что перед ним полиция, выпрыгнул в окно.

Майор бросился за ним. Они пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Там Бакиров повалил преступника и удерживал его до прихода подмоги. Во время задержания он получил перелом ступни. О его героическом поступке написали мировые СМИ.

Polisia.kz

Розовые фламинго

В ноябре в Сети появилось красивое видео с розовыми фламинго. Автор ролика - житель Мангистау Азамат Сарсенбаев. Видео облетело весь мир, о фламинго рассказали мировые СМИ. Это сделало рекламу Казахстану. Причем на эту рекламу ни одного тиына из денег налогоплательщиков не было потрачено.

Все это омрачил один факт: Сарсенбаева хотели оштрафовать за то, что он снимал в заповедной зоне. Но в итоге обошлись предупреждением.

Специальная виза для казахстанца за героический поступок

Весной южнокорейские СМИ рассказали историю о том, что в общежитии в городе Янъян начался пожар. 28-летний казахстанец, почувствовав запах дыма, стал бегать по коридору и кричать на корейском "огонь". Не дожидаясь пожарных он помог жильцам покинуть горящее здание и спас таким образом 10 человек. Затем он скрылся, не дожидаясь служб спасения.

Позже соседи привели его в местную больницу из-за полученных им ожогов. Выяснилось, что он казахстанец, мужчину зовут Алиакбар Юлдашев. В госпитале он не смог предоставить нужные документы и признался, что в Южной Корее находится нелегально. В 2017 году он прибыл по туристической визе, работал на стройке и отправлял заработанное в Туркестан.

Жители были настолько ему благодарны, что написали прошение в миграционную службу, чтобы ему позволили остаться в стране. Южнокорейские пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни были за то, чтобы Алиакбару выдали вид на жительство или гражданство за героический поступок, другие были за то, чтобы его наградили и выслали из страны в соответствии с законом.

В конце концов местные власти прислушались к согражданам и выдали Алиакбару специальную визу, позволяющую ему остаться в стране утренней свежести (поэтическое название Южной Кореи) на шесть месяцев. Отмечалось, что за это время будет рассмотрен вопрос о предоставлении ему вида на жительство.

Кроме того, во время вручения визы Алиакбару предложили работу пожарного, но казахстанец не принял предложение. Причина: для получения этой работы, нужно отказаться от гражданства Казахстана. Помимо этого, частная южнокорейская компания пообещала предоставить возможность семье Юлдашева приехать в Янъян сразу после окончания карантина.

koreatimes.co.kr

Как МИД Казахстана помог участнице "Детской Новой волны" попасть в Россию

Еще одна международная история. Министерство иностранных дел Казахстана заступилось за участницу "Детской Новой волны" Аружан Ардак и ее маму, которых не хотели впускать в Россию.

В конце сентября Аружан прибыла в Москву вместе с матерью. Их пригласил российский продюсер Игорь Крутой для участия в конкурсе "Детская Новая волна - 2020". Проблема была в том, что они прилетели в Россию транзитным рейсом из Турции и из-за пандемии не имели оснований для въезда в страну. Девочку и ее маму хотели депортировать.

Тут вмешалось посольство Казахстана в Москве и Министерство иностранных дел Казахстана. Они договорились с российскими властями и казахстанок впустили в Россию. Дипломаты объяснили, что "случай является исключением", поэтому их российские коллеги пошли навстречу.

Как министр образования утешал Нурислама

В марте в Сети появилось видео, где мальчик по имени Нурислам со слезами на глазах жаловался на то, что не понимает, что ему объясняет мама, поэтому он хочет в школу.

На жалобу отреагировал министр образования.

Вчера я видел видео Нурислама. Меня как педагога это видео очень тронуло. Я хочу сказать, что конечно, мама Нурислама его очень любит и желает ему только добра, поэтому хочет, чтобы он учился хорошо. Нурисламу не следует обижаться на свою маму, надо ее слушаться и никогда не расстраивать. Я хотел бы посоветовать Нурисламу и другим детям много читать, занятия не останавливаются. У вас будут ежедневная видеосвязь со своим учителем. Вы на связи со своими одноклассниками и образовательный процесс у нас продолжится. Надо слушать свою маму, своих родителей, своих учителей. Мыть руки с мылом, хорошо делать гимнастику, хорошо питаться, высыпаться и готовиться к новому учебному году, - сказал Асхат Аймагамбетов.

Борец проявил благородство

На чемпионате Казахстана по греко-римской борьбе борец Айдос Султангали вынес на руках своего соперника Ернара Фидахметова, так как тот травмировал ногу. Присутствующие на чемпионате зааплодировали поступку спортсмена.⠀





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Иманбек

В этом году много хороших новостей из мира культуры. Впервые казахстанец стал лауреатом на престижную американскую премию Грэмми. Речь идет о жителе Павлодара Иманбеке Зейкенове. В 2019 году он обрел известность, благодаря своему ремиксу на песню Roses, которую исполняет американский артист SAINt JHN. Трек вошел в топ-10 Apple Music, набрал более 6,5 млн просмотров в музыкальном приложении Shazam. В YouTube ремикс набрал более 120 млн просмотров.

Кроме того, ремикс казахстанца стал лучшей танцевальной композицией 2020 года по версии журнала Billboard.

Димаш Кудайберген

Кроме того, в этом году на телеканале MTV показали клип казахстанца. Песня была на казахском языке, его исполнил Димаш Кудайберген. Ведущий Кеван Кенни отметил, что Димаш стал первым певцом из Казахстана, чей клип появился в эфире MTV.

Каракат Башанова

Каракат Башанова заняла второе место на конкурсе Junior Eurovision – 2020. Песню "Forever" она посвятила отцу, которого она потеряла в 7 лет. Автором композиции выступил казахстанский композитор Хамит Шангалиев, раньше написавший песню для Ержана Максима "Арманыңнан қалма".

2020 год был довольно сложным, но хороших новостей тоже было немало. Надеемся, что в следующем году их будет еще больше.

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