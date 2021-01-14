Скорая с пациентом в Павлодаре попала в ДТП

14 января 2021, 01:17
Фото: Pixabay

Три пассажира реанимобиля пострадали в ДТП в Павлодаре. Когда пациента везли с МРТ неотложка столкнулась с внедорожником, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На кадрах видно, как карета скорой помощи пролетает на красный и врезается в Nissan Patrol, который двигался на разрешающий сигнал светофора. Кто из участников аварии виновен, выяснят полицейские.

В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира Volkswagen Transporter, с различными травмами госпитализированы в больницу, - сказала пресс-секретарь ДП области Жанна Белялова.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка.


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