Скорая с пациентом в Павлодаре попала в ДТП

Три пассажира реанимобиля пострадали в ДТП в Павлодаре. Когда пациента везли с МРТ неотложка столкнулась с внедорожником, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На кадрах видно, как карета скорой помощи пролетает на красный и врезается в Nissan Patrol, который двигался на разрешающий сигнал светофора. Кто из участников аварии виновен, выяснят полицейские.

В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира Volkswagen Transporter, с различными травмами госпитализированы в больницу, - сказала пресс-секретарь ДП области Жанна Белялова.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка.