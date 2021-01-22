Детские гробницы инков обнаружили археологи

Министерство культуры Перу сообщило о новых находках при реставрации 500-летнего церемониального комплекса народа инков в Тукуме на северо-западе страны - среди гробниц местной знати обнаружены два детских захоронения и лама, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На этапе 2020 года на территории кладбища был обнаружен второй уровень захоронений, в котором зарегистрированы два захоронения детей и ламы, не имеющей признаков жертвоприношения. Министерство культуры Перу

Исследования показали, что памятник культуры в регионе Ламбаеке был построен в четыре этапа и поначалу выполнял церемониальную функцию.

При раскопках в погребальном комплексе, помимо самих глиняных пирамид-склепов, были обнаружены стены, полы, тротуары, фасады, ступени, коридоры, камин, остатки семян, кости верблюдов, медные иглы, остатки текстиля и различной керамики.

Как сообщается, в первые три года раскопок в Тукуме близ города Чиклайо обнаружили кладбище с 45 человеческими захоронениями и погребальные подношения знатных инков.

Археологи продолжают раскопки, консервацию и реставрацию строений комплекса, а также создание цифровой модели памятника.