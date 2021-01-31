Врач назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета

31 января 2021, 23:34
Фото: cdnmyslo

Употребление "диетических" сладостей с фруктозой приводит к ожирению и развитию сахарного диабета, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам медика, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза действительно полезна для организма, однако так называемые заменители сахара на ее основе могут быть опасными.

Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому. <…> Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве. врач и телеведущий Александр Мясников

Похудеть, употребляя это вещество в пищу, проблематично, заключил врач.


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