ЧП в Петропавловске: когда начнут проверять объекты бизнеса на первых этажах

В Петропавловске объекты бизнеса на первых этажах начнут проверять после команды сверху, передает zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал на месте взрыва в общежитии по ул. Интернациональная, 21 и сообщил о необходимости проверок объектов предпринимательства, чтобы исключить подобные ЧП. Однако на брифинге руководитель областного департамента по ЧС области Рамиль Камалов рассказал, что проверки на соблюдение правил пожарной безопасности сначала должны разрешить в генеральной прокуратуре и центральных госорганах.

Журналисты региона на брифинге поинтересовались, как давно проводили проверку в кафе, которое стало эпицентром взрыва. Напомним, что в двух кафе на первом этаже дома, где прогремел взрыв 21 февраля, спасатели нашли семь газовых баллонов. Один из них был разорван по неустановленной причине.

По словам Камалова, кафе на первом этаже дома №21 по ул. Интернациональной имеет незначительную площадь. Под проверки попадают только объекты с высокой степенью риска площадью более 1,5 тыс. кв. м.

Остальные имеют незначительную степень риска. С 2015 года они не подвергаются ежегодным проверкам. Кафе "Кара Жорга" и "Хочу шашлык" не являются исключением.

До 2015 года эти объекты проверяли ежегодно. Субъекты микро- и малого бизнеса с 1 января 2020 года еще и по указу Президента РК Токаева ограждены от проверок, в связи с мораторием. Представители департамента по ЧС могут нагрянуть с проверкой только по поступлению заявления о создании условий для травмирования людей, а также о несоблюдении пожарной безопасности. Таких заявлений на указанные кафе не поступало. Рамиль Камалов

Отмечается, что сейчас вопрос о разрешении проверок рассматривают на республиканском уровне. Решение будет принято генеральной прокуратурой и центральными государственными органами.

21 февраля в кафе на первом этаже общежития в центре Петропавловска взорвался газовый баллон. В результате пожара погибли два человека: тело 20-летней девушки нашли под завалами, еще один парень умер от ожогов в больнице. С различными травмами госпитализированы 12 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело и открыт сбор помощи пострадавшим. Пострадавшим от взрыва газа обещают выплатить почти по 300 тыс. тенге - порядка 100 МРП.